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Beyaz gelinlikli orman drone ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

- Beyaz gelinlikli orman drone ile görüntülendi Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası ormanlık alanlardaki beyaz gelinlik drone ile görüntülendi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - - Beyaz gelinlikli orman drone ile görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası ormanlık alanlardaki beyaz gelinlik drone ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerde iki gün etkili olan kar yağışı sonrası Göksun ilçesi Kurucuova mevkii Püren Geçidi beyaza büründü. Ormanlık dağlarıyla bilinen bölge kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giyerken, ortaya çıkan eşsiz manzara kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Yeşil, beyaz ve hafif sis ile ortaya çıkan karla kaplı bölge drone ile görüntülendi. Sessizliğin hakim olduğu ormanlık alanlar, dört mevsim kentin oksijenini karşılıyor.

Beyaz gelinlikli orman drone ile görüntülendi

Beyaz gelinlikli orman drone ile görüntülendi

Beyaz gelinlikli orman drone ile görüntülendi

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