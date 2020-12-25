Beyaz gelinliğini giyen Bayburt, havadan görüntülendi

Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokakların beyaz örtüye büründüğü Bayburt, havadan görüntülendi.

Bayburt'ta aralıklı yağan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 derece olarak kaydedildi. Artık kışın kendini iyice hissettirdiği Bayburt'ta beyaz manzara droneyle havadan görüntülendi. Tüm ihtişamıyla Bayburt Kalesi, kente has mimarisiyle oluşan mahalleler beyaz tonlamayla adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.

Vatandaşlar Bayburt'a karın yakıştığını belirterek, "Kış ayları burada çetin geçse de ilimize kar yakışıyor. Kar nimettir, bolluk, berekettir. Artık eskisi kadar kar yağmıyor. Eskiden metreleri aşan karla uyanırdık" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan kentte belediye, il özel idaresi ve karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı