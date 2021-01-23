"Beyaz gelinliği"ni giyen Girlevik Şelalesi kışın da güzelliğiyle cezbediyor
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"Beyaz gelinliği"ni giyen Girlevik Şelalesi kışın da güzelliğiyle cezbediyor

23.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:59

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve son günlerde etkili kar yağışıyla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini cezbediyor.

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve son günlerde etkili kar yağışıyla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan ve 40 metreden dökülen sularıyla ilgi gören şelale, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen şelale, son günlerde yaşanan yoğun kar yağışıyla "beyaz gelinliği"ni giydi.

Kısmen donması nedeniyle 2-3 metre uzunluğunda buz sarkıtlarının oluştuğu şelalenin beyaz örtüyle bütünleşmesiyle kartpostallık manzaralar oluştu.

Şelaleyi ziyaret edenlerden Vehbi Toprak, AA muhabirine, yoğun kar yağışının ardından "gelinliğini giyen" şelalenin herkesi adeta büyülediğini söyledi.

Şelalenin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü anlatan Toprak, "İnsanlar şelalede kışın oluşan kartpostallık görüntüleri fotoğraflamak için buraya gelirler. Ben de bu doğal güzelliği görmek için geldim. Yazın ise ayrı bir güzelliği var. Yazın sıcaklardan bunalan insanlar buraya serinlemek ve piknik yapmak için gelir." dedi.

Her mevsim ilgi görüyor

Ziyaretçilerden Saim Sevinç de her mevsim çok sayıda kişinin şelaleyi görmek için bölgeye geldiğini ifade etti.

Yabancı turistlerin de şelaleye hayran kaldığını vurgulayan Sevinç, şöyle konuştu:

"Yazın yemyeşil bitki örtüsü, sonbaharda renk cümbüşü, kışın ise kar beyazı görüntüsü ve oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Stresten uzaklaşmak isteyen vatandaşlar ailesi ile buraya gelip fotoğraf çektiriyor. Yazın daha fazla ziyaretçi oluyor. Şu an şelalemiz kısmen donmuş durumda. Hava sıcaklığı düştükçe buz sarkıtları daha belirgin hale geliyor ve seyrine doyum olmayan bir manzara oluşuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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