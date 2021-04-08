Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanlığına Naci Kaplan seçildi
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Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanlığına Naci Kaplan seçildi

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanlığına Naci Kaplan seçildi

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Naci Kaplan üstlendi.

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Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Naci Kaplan üstlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, BESD-BİR 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Toplantıda, derneğin yönetim kurulu Naci Kaplan, Faik Üçer, Cüneyt Özkurt, Sait Koca ve Onur Özkul'dan oluşurken, başkanlık görevine ise Naci Kaplan seçildi.

Burada yaptığı konuşmada sektöre ilişkin değerlendirmede bulunan Kaplan, sektörün geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarına rağmen bir önceki seneyle benzer miktarda 2,2 milyon ton üretim gerçekleştirdiğine işaret etti. Bu rakamın 540 bin tonunu ihraç ettiklerini bildiren Kaplan, ülkenin, piliç eti üretiminde dünyada 10'uncu, ihracatında ise dünyada 7'inci sırada olduğunu aktardı.

Sektörün yoğun çalışmalarıyla Kovid-19 sürecinde tüketicinin hiçbir zaman en temel gıda maddesi olan tavuk ve hindi etine ulaşmada zorluk yaşamadığını belirten Kaplan, "Üyelerimiz ve üreticilerimiz her zaman uyguladıkları biogüvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkararak üretimlerini büyük titizlikle sürdürmeye devam etti. Üyelerimizin tamamı bu zaman zarfında 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' almaya hak kazanarak kalitemizi ve hijyene verdiğimiz önemi bir kez daha kamuoyuna gösterdi. " ifadesini kullandı.

Kaplan, sektörün 94 ülkeye ihracat yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Japonya'dan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçtiğimiz sene kasım ayında ilk ihracatı gerçekleştirdik. Çin kanatlı ürünlerde yıllık ortalama 2 milyar dolarla dünyanın en büyük 4. ithalatçısı konumunda büyük bir pazar. Türkiye'nin kanatlı eti kalitesi ile bu pazarda hak ettiği yerini alacağını kuvvetle ümit ediyoruz. İhracat hedeflerine ulaşabilmek için yeni pazarlara ve bazı pazarların geliştirilmesine ihtiyaç var. Bu hedeflere ulaşmak için biz çok çalışıyoruz ve konuyla ilgili ilerlemek için ilgili bakanlıkların mutlaka desteğini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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