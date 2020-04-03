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Türkiye, Ekonomi

Beyaz et devinden bir ilk daha

Korona virüs sürecinde toplumsal mesafeye dikkat çekmek için daha önce 48 yıllık marka ismini ayıran Bursalı beyaz et devi Has Tavuk firması, korona virüs ile mücadele sürecinde eleman çıkarmak yerine personel arttırımına giderek bir kez daha farkını konuşturdu.

03.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:23
Beyaz et devinden bir ilk daha

Korona virüs sürecinde toplumsal mesafeye dikkat çekmek için daha önce 48 yıllık marka ismini ayıran Bursalı beyaz et devi Has Tavuk firması, korona virüs ile mücadele sürecinde eleman çıkarmak yerine personel arttırımına giderek bir kez daha farkını konuşturdu.

Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde salgın hastalık sebebiyle şirketler bir bir kapanırken, personel çıkarırken, Has Tavuk olarak personel sayısını arttırdık. Halkımız, ülkemiz beslensin, sağlıklı olsun, evde kalsın diye biz çalışmak ve üretmek zorundayız" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs kısa sürede binlerce kişinin ölümüne sebep olurken sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte dünyada çok ciddi bir ticari krizi de gündeme getirmeye başladı.

Türkiye'de de virüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, hem sağlık alanında hem de ticaret alanında bakanlıkların yayınladıkları genelgeler ve açıklanan tedbir paketleri sayesinde her türlü önlem önceden alınmaya başlandı.

Daha önce toplumsal mesafeye dikkat çekmek için 48 yıllık marka ismini ikiye ayıran firma tüm iş dünyasının işçi çıkarımını konuştuğu şu günlerde ekstra işçi alımı yaparak farkını bir kez daha ortaya koydu.

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) insan hayatının yanında bedensel ve ruhsal sağlığı da ciddi derecede etkilediği bir gerçektir. İnsanların bu süreçte tek düşündüğü temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve sağlıklı kalabilmektir" diyen Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Temel ihtiyaç denildiğinde ilk akla gelen beslenmedir. İnsanoğlunun hayatının devamlılığı, bedensel ve zihinsel sağlık için hayvansal protein ihtiyacı, beslenme de önem taşır. Halkımız, ülkemiz, beslensin, sağlıklı olsun, evde kalsın diye biz çalışmak ve üretmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde salgın hastalık sebebiyle şirketler bir bir kapanırken, personel çıkarırken, Has Tavuk olarak personel sayısını arttırdık" diye konuştu.

Türkiye'de hayvansal protein tavuk eti üretimini belli başlı 12 firmanın karşıladığına dikkat çeken Aydemir, "Tavukçuluk sektöründe günlük yaklaşık 8-10 milyon kilo tavuk eti üretimi yapan bu 12 firmanın, ülkemizin gıda ihtiyacını ve protein ihtiyacını karşılaması ve üretmesi zaruridir. Gerek firmamızda gerekse sektördeki diğer firmalarda çalışan iş gücü genellikle kırsaldan gelmekte ve teknoloji ile beraber kalabalık bir iş gücüyle çalışma mevcuttur. Şu dönemde halkın sağlığı ve gıda temini için üretmek bizim gibi firmaların en büyük sorumluluğudur. Hükümetin yayınladığı sosyal mesafenin korunması, esnek çalışma saatleri, çalışma koşulları dahilinde, var olan hijyen tedbirlerine ilave alınan önlemlerle, daha fazla personel çalıştırarak, üzerimizdeki sorumluluk yükünü de bilerek üretim yapıyoruz" dedi.

Firmaların personel çıkardığı, üretimini durdurduğu şu günlerde Has Tavuk olarak Mart ayında 2023 olan personel sayısını Mart ayı sonu itibariyle 2 bin 178'e çıkardıklarını belirten Şahin Aydemir, "20 günlük süreçte 154 personel alımı gerçekleştirdik. Bu zor günlerde yerli ve milli bir marka olarak, üretmeye devam ediyoruz. Personel çıkarmadan hatta personel alarak stratejik bir sektörde üzerimize düşeni yapmak, istihdama, ekonomiye ve ülkenin geleceğine katkı sağlamak için çalışıyor ve bunu yapmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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