Beyaz eşyanın üretim üssü Türkiye

05.11.2019 11:06

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, dünyadaki önemli beyaz eşya üreticilerinin tamamının Türkiye'de üretim yaptığını vurgulayarak, "Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük üretim üssü haline geldik. Bizim yan sanayilerimizin yurt dışında çalışmadığı üretici yok." dedi.

Ebiçlioğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin beyaz eşya teknolojisinde büyük yol katettiğini söyledi.

Beyaz eşya sektörünün 2018 yılında daralmaya başladığını aktaran Ebiçlioğlu, özel tüketim vergisine yönelik birtakım teşvik paketleri sayesinde piyasada canlanma sağlandığını ancak daralmanın devam ettiğini anlattı.

Ebiçlioğlu, sektöre ilişkin birkaç aydır olumlu sinyaller aldıklarını ifade ederek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıllık ihracat 75 milyar lira

Ebiçlioğlu, Türkiye'nin beyaz eşya konusunda olağanüstü bir üretim merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük üretim üssü haline geldik. Bizim yan sanayilerimizin yurt dışında çalışmadığı üretici yok. Üretimin önemli bir kısmını da ihracata gönderiyoruz. İhracat potansiyeli çok yüksek olan bir sektörden bahsediyoruz. Yıllık ihracatımız 75 milyar lira civarında. Dünyadaki önemli üreticilerin tamamı bizim ülkemizde üretim yapıyor. Kendi şirketimiz de buna dahil. Bu nedenle de Türkiye, bölgesinde ayrışan bir özelliğe sahip." diye konuştu.

Beyaz eşya sektörünün son dönemlerde akıllı ev konseptleriyle ileri teknoloji ürünlerin konuşulduğu bir sektör haline dönüştüğüne işaret eden Ebiçlioğlu, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde 209 milyar dolarlık bir sektör büyüklüğünden bahsediyoruz. Gelişmiş ülkelerde doymuş bir pazar olmasına rağmen Asya'da, Afrika'da ve Orta Doğu'da nüfus büyümeleri ve gelir gruplarının hızlı büyümesi nedeniyle sektörümüz çok büyük potansiyel taşıyor. Türkiye açısından da kıymetli bir sektör. Özellikle ihracat ve ithalat dengesine baktığımızda ihracat fazlası olan, istihdam yaratma kapasitesi olan bir sektörden bahsediyoruz."

İhracatının yarıya yakını Avrupa'ya

Sektör olarak 2020 yılına pozitif baktıklarını aktaran Ebiçlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de sektör olarak toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 50'sini Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Bu pazara girmek çok zor. Ancak Türkiye bu pazarda önemli bir paya sahip. 2020 yılına pozitif bakıyoruz. Beklentimiz, 2020 yılının 2019 yılından daha pozitif bir yıl olacağıdır."

Kaynak: AA