Beyaz eşyada iç satışlar yüzde 14, ihracat yüzde 52 düştü Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine bağlı olarak Nisan ayında beyaz eşya sektöründe dört ana ürün grubunda iç satışlar yüzde 14, ihracat ise yüzde 52 geriledi.

Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine bağlı olarak Nisan ayında beyaz eşya sektöründe dört ana ürün grubunda iç satışlar yüzde 14, ihracat ise yüzde 52 geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana üründe iç satışlar Nisan ayında yüzde 14 düşüşle 405 bin 123 adete, ihracat da yüzde 52 gerileyerek 732 bin 123 adete geriledi.

Aynı ürünlerde Ocak-Nisan döneminde iç satışlar yüzde 2 düşüşle 1.79 milyon adete, ihracat da yüzde 15 daralarak 4.86 milyon adete düştü.Beyaz eşya üretimindeki daralma ise Nisan'da yüzde 56, Ocak-Nisan'da yüzde 18 olarak gerçekleşti. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, Covid-19 pandemisine bağlı krizin "satışlar üzerindeki etkilerini Nisan ayı itibarı ile daha dramatik şekilde hissetmeye" başladıklarına dikkat çekerek, "Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörünün krizden zarar görmemesi adına devletimizin, ÖTV sıfırlanması, Temmuz ayına alınan Geri Kazanım Katılım Payı ödemelerinin bir yıl ertelenmesi gibi sağlayacağı çeşitli destekler çok kıymetli olacaktır" dedi.

TÜRKBESD verilerine göre, derin dondurucu ve kurutucunun da eklendiği altı ana ürün bazında ise Nisan ayında iç satışlar yüzde 11 düşüşle 549 bin 752 adete, ihracat da yüzde 49 düşüşle 847 bin 367 adete geriledi.

Kaynak: DHA