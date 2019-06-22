Beyaz Eşya ve Elektronikte 18 Aya Kadar Varan Taksit İmkanı Sunulacak

Ticaret Bakanlığı, bazı eşyalar üzerindeki taksit seçeneklerinin yeniden düzenlendiğini Resmi Gazete'den duyurdu. Değişikliğe göre kamera ve video sistemleri gibi elektronik eşya ve tablet satışları ile birlikte 3.500 lira üzerinde fiyat etiketine sahip televizyon ve cep telefonlarında taksit sayısı 6 aya, beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ise 18 aya kadar varan taksit imkanı sunulacak.

Bir başka değişiklik ise kuyum satışlarında gerçekleşecek. Yeni yönetmeliğe göre külçe olmayan kuyum satışlarındaki taksit sayısı 4 ayı geçmeyecek. Bunun dışındaki satışlarda ise taksit yapılmayacak.

Bundan önceki yönetmelikte, fiyatı 3000 lira üstünde olan televizyonlar için 3 ay, tablet, bilgisayar ve fiyatı 3.500 lira üstünde olan cep telefonları için 6 ay, fiyatı 3.000 lira altında olan televizyonlar için ise 9 ay taksit uygulanıyordu. Kuyum satışlarında ise taksitlendirme bulunmuyordu.