Beyaz eşya satışlarında yüzde 20 düşüş

Beyaz eşya pazarındaki daralma Mayıs ayında devam ederken, iç satışlar 20 gerileme kaydetti.

Beyaz eşya satışlarında yüzde 20 düşüş

Beyaz eşya pazarındaki daralma Mayıs ayında devam ederken, iç satışlar 20 gerileme kaydetti. TÜRKBESD, taksit sayısının 12'den 18'e çıkartılmasının talebi canlandırabileceğini öngörüyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et