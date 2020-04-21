Beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin ocak-mart dönemi verilerine göre, yılın ilk 3 ayında beyaz eşyada 6 ana ürün grubunda iç pazar, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11 büyüdü.
21.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:33
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin ocak-mart dönemi verilerine göre, yılın ilk 3 ayında beyaz eşyada 6 ana ürün grubunda iç pazar, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11 büyüdü. İhracat oranı yüzde 3 artarken, üretim seviyesi korundu.
Kaynak: Dunya.com