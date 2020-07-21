Beyaz eşya satışları Haziran'da yükselişe geçti Beyaz eşya sektörünün altı ana ürün grubunda Haziran ayı iç piyasa satışları yüzde 14, toplam satışlar (iç satış+ihracat) yüzde 4.0 arttı.

Beyaz eşya sektörünün altı ana ürün grubunda Haziran ayı iç piyasa satışları yüzde 14, toplam satışlar (iç satış+ihracat) yüzde 4.0 arttı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD), verilerine göre ilk altı aylık dönemde ise iç satışlar yüzde 4.0 artarken, toplam satışlar (iç satış+ihracat) yüzde 9.0 daraldı.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Yurt dışı satışlarda ana pazarımız olan Avrupa'nın pandemiden ağır etkilenmesi nedeniyle ihracatımız özellikle Mart-Mayıs döneminde ciddi ölçüde daraldı. Ancak Haziran ayı ile birlikte Türkiye satışları başta olmak üzere ciddi bir toparlanma süreci başladı" dedi ve ekledi: "Üretimimiz de geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25 arttı. Fabrikalarımız yoğun bir tempoda çalışıyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarlara ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında bu trendin devam etmesini bekliyoruz."TÜRKBESD, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin sektörel verileri ve son gelişmeleri, online olarak gerçekleştirdiği basın toplantısı ile değerlendirdi. Gelecek dönemde tedarik zinciri ile ilgili alınması gereken önlemleri anlatan Dinçer, "Tedarik zinciri ve üretim merkezlerinin çeşitlendirilmesi ticarette dayanıklılık için hayati önem taşıyor. Türkiye, Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üretim üssü konumunda. Çin ile iş birliği içinde tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi üzerine çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye, AB standartlarına uygun kaliteli ve esnek üretim anlayışı, güçlü yan sanayi alt yapısı, rekabetçi çalışan maliyetleri ve yüksek saat başı verimlilik oranları ile Avrupa'nın ana tedarikçisi olma yolunda önemli bir potansiyel taşıyor" dedi ve ekledi:

"Tedarik zincirinin çeşitlenmesi ve bölgeselleşmesinin yanı sıra dijital ve analitik verilere bağlı bir ortamda takip edilerek direncinin artırılması gerekiyor. Yeni dönemde, katma değerli üretimlerin Türkiye'nin de içinde yer aldığı alternatif bölgelere kaydırılabilmesi için hem küresel hem de bölgesel teşviklere ihtiyaç var. Üretimde verimlilik, hız ve esnekliği artırabilmek için dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve akıllı teknolojilerin yaygınlaştırılması, teknolojiyi kullanabilen insan kaynağının yetiştirilmesi de üzerinde yoğunlaşmamız gereken başlıca konular arasında yer alıyor. Devletimizin liderliğinde kritik sektörlerin belirlenerek, tedarik zinciri dönüşümü yol haritalarının oluşturulması gerektiğine inanıyoruz." (Grafik)

Kaynak: DHA