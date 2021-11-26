Beyaz eşya dolandırıcıları polise yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaz eşya dolandırıcıları polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beyaz eşya dolandırıcıları polise yakalandı

Sakarya'da kendilerini 'Beyaz eşya teknik servisi' şeklinde tanıtan ve evlerden aldıkları beyaz eşyaları satan 2 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da kendilerini 'Beyaz eşya teknik servisi' şeklinde tanıtan ve evlerden aldıkları beyaz eşyaları satan 2 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'da kendilerini 'Beyaz eşya teknik servisi' şeklinde tanıtan 2 kişi evlerden aldıkları eşyaları satarak vatandaşları dolandırdı. Durumun ihbarı üzerine harekete geçen Sakarya il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde şüphelilerin Y.E.O ve T.A olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyon sonrasında şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

 Cezaevinden çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti! Anbean kamerada

Cezaevinden çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti! Anbean kamerada

 Sözde 'Cemiyet Mafyası' cezadan kaçamadı

Sözde 'Cemiyet Mafyası' cezadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title