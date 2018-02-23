Beyaz Eşya Deposunda Yangın
AFRİN HAREKATI'NDA 36. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Beyaz Eşya Deposunda Yangın

Sinop’ta bir beyaz eşya deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Beyaz Eşya Deposunda Yangın

Sinop'ta bir beyaz eşya deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerindeki bir beyaz eşya deposunda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle caddeyi dumanlar kapladı ve cadde trafiğe kapandı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et