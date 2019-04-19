Beyaz Eşya Deposunda Korkutan Yangın

Samsun'da bir beyaz eşya mağazasının deposunda çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

Olay, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bir beyaz eşya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, çarşı içerisinde bulunan bir beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Hızla bir şekilde olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelmesi, kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangında depoda bulunan bazı beyaz eşyalarda maddi zarar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İHA