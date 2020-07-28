Beyaz eşya deposu alev alev yandı
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Beyaz eşya deposu alev alev yandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan mobilya ve beyaz eşya deposu alev alev yandı.

Beyaz eşya deposu alev alev yandı
28.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:43

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan mobilya ve beyaz eşya deposu alev alev yandı. Binada bulunan 2 dairenin de zarar gördüğü yangın ölen ve yaralanan olmadı.

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın zemin katında bulunan beyaz eşya deposunda bugün saat 16.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün binayı etkisi altına aldı. Alevlerin büyümesiyle büyük panik yaşayan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesiyle birlikte Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözde sevk edildi. 

Kısa sürede söndürülen yangında mobilya ve beyaz eşya deposu kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, depodaki tüm malzemeler yanarken, binanın üst katında bulunan dairelerde ve depo önünde park halindeki bir araç hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

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