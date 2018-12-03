Beyaz'dan Hadise'ye Herkesi Şoke Eden Soru: Benimle Sevgili Olur Musun?

O Ses Türkiye sahnesinde başarılı bir performans sergileyen Arif Erdoğan'ı jüri üyeleri takımlarına katmak için mücadele ederken, Beyaz'ın Hadise'ye "Benimle sevgili olur musun?" sorusu herkesin ağzını açık bıraktı.

"HADİSE BENİMLE SEVGİLİ OLUR MUSUN?"

Yeni sezonda O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğine dahil olan Beyazıt Öztürk, yaptığı esprilerle dün akşam yayınlanan bölüme damga vurdu. Hadise, sahnede bulunan Arif Erdoğan'a tam vaatte bulunurken Beyaz araya girdi ve 'Çok içten bir şey söyleyeceğim. Hadise benimle sevgili olur musun?' dedi. Beyaz'ın bu teklifi sonrası Hadise ve seyirciler büyük şaşkınlık yaşadı.

"BÜYÜKLERE SAYGI DUYAR DİNLERİM"

Yarışmacıyı kendi ekibine almak için Hadise'nin kafasını karıştırmak istediğini söyleyen Beyaz, teklifin bir şaka olduğunu belli etti. Hadise ise "Ben ne soru gelirse gelsin büyüklere saygı duyarak dinlerim" diyerek olayı esprili bir dille bitirdi.