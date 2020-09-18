Beyaz cüce yörüngesinde Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
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Beyaz cüce yörüngesinde Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi

Gök bilimciler, ölen bir yıldızın (beyaz cüce) yörüngesinde dönen dev bir gezegen keşfetti.

Beyaz cüce yörüngesinde Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
18.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:37

Gök bilimciler, ölen bir yıldızın (beyaz cüce) yörüngesinde dönen dev bir gezegen keşfetti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) basın açıklamasına göre, uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından beyaz cüce WD 1856+534'ün yörüngesinde keşfedilen Jüpiter büyüklüğündeki gezegen WD 1856 b olarak adlandırıldı.

Dünya'dan 80 ışık yılı uzaklıkta, Ejderha takımyıldızında yer alan gezegenin, soğuk yıldızının çevresindeki dönüşünü 34 saatte tamamladığı belirtildi.

Beyaz cüce WD 1856+534'ün, üçlü bir yıldız sistemine ait ve yaklaşık 10 milyar yıl yaşında olduğu hesap edildi.

Wisconsin-Madison Üniversitesinde görevli gök bilimci Andrew Vanderburg, "WD 1856 b, cüce yıldıza bir biçimde çok yakın ve tek parça halinde kalmayı başarmış. Beyaz cücenin oluşum süreci, yakınındaki gezegenleri imha eder, sonrasında çok yakınlaşan herhangi bir şey de genellikle yıldızın muazzam çekim gücüyle parçalanır. WD 1856 b'nin bu akıbetlerden birini yaşamadan şu an bulunduğu konuma nasıl geldiğine ilişkin hala çok sayıda soru işareti var." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Gamze Türkoğlu Oğuz
Gamze Türkoğlu Oğuz
AA Editörü
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