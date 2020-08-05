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BEYAZ CENNETTE UTANDIRAN GÖRÜNTÜLER

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de insanı utandıran görüntüler ortaya çıktı.

05.08.2020 08:40 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:48

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de insanı utandıran görüntüler ortaya çıktı. Pandemi dönemi nedeniyle çoğunluğunu yerli turistlerin ziyaret ettiği beyaz travertenler üzerine atılan maskeler, kullanılmış çocuk bezleri ve su şişeleri dikkat çekti. Dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale'de bu manzaraları gören ziyaretçiler, çöpleri atan kişilere tepki gösterdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yar alan ve beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü olan Pamukkale'ye yakışmayan görüntüler ortaya çıktı. Pandemi dönemi nedeniyle özellikle yerli turistlerin geldiği Pamukkale'de ziyaretçiler, dünyada eşi benzeri olmayan ve yaklaşık 36 derece sıcak su akan beyaz travertenler üzerinde çıplak ayakla yürüyerek keyfini çıkartıyor. Bazı ziyaretçiler dünya harikalarından biri sayılan Pamukkale'nin güzelliğine de atıkları atıp gölge düşürüyor. Bazı ziyaretçilerin travertenler üzerine attığı maskeler, kullanılmış çocuk bezleri ve boş su şişeleri dikkat çekiyor. Özellikle travertenler üzerinde koronavirüs salgınını önlemek için yüzlere takılan maskeleri ve çok sayıda boş atılmış su şişelerini görmek mümkün. Travertenleri gezen çöpleri gören duyarlı ziyaretçiler duruma tepki gösterdi.

Pamukkale'de restoran işleten Mehmet Kıvılcım, dünya harikası Pamukkale'de böyle görüntülerin vahim olduğunu belirtip, "Travertenleri gezerken, atılmış maskeler ve su şişeleri gördüm. Bir Türk olarak kendimden utandım. Pamukkale, dünyada bir tane, başka yok. Buranın değerini bilmemiz gerekiyor. Yanımda poşet olsaydı eğer çöpleri toplayacaktım. Ziyaretçiler yanlarında getirdikleri atıklarını travertenlere değil, çöpe atsınlar. Beyaz cenneti temiz tutalım, kirletmeyelim" dedi.

Pamukkale'ye sürekli olarak gezmeye geldiğini söyleyen Ayberk Çilek, "Travertenler üzerinde maskeler, su şişeleri ve çöpler vardı. Duyarlı olunması gerekiyor. Pamukkale'ye çöp atacak olanlar girmesin. Bu güzelliği kirletmesinler. Kullandıkları maskeleri bile travertenlerin üzerine atmışlar. Buraya herkes fotoğraf çekinmek için geliyor bakıyorlar ki her yerde maske ve su şişeleri var" dedi.

İstanbul'dan Pamukkale'ye gezmeye gelen Gözde Yalçın, "Travertenler üzerinde çöpler vardı, manzara çok kötüydü. Sonuçta çöp kutusu diye bir şey var. Oraya atsınlar neden travertenlerin üzerine atıyorlar ki. Duyarlı olunmasını istiyoruz" dedi.

Alanya'dan Pamukkale'ye gezmeye gelen Sema Günay ise, "Pamukkale'yi daha önce de gezdim ama ilk kez böyle kötü bir manzarayla karşılaştım. Atıklar çok fazlaydı, çok kötü bir durum. Bu güzelliği görmeye geliyorlar ancak çöplerini de atıyorlar. Dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

BEYAZ CENNETTE UTANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Kaynak: DHA

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