Beyaz cennette hafta sonu haraketliliği
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Beyaz cennette hafta sonu haraketliliği

Beyaz cennette hafta sonu haraketliliği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de, hafta sonu hareketliliği başladı.

Beyaz cennette hafta sonu haraketliliği
06.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:51

Beyaz cennette hafta sonu haraketliliği 

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de, hafta sonu hareketliliği başladı. Günden güne ziyaretçi sayısı artan beyaz cennete gidenler, travertenler üzerinde çıplak ayakla yürümenin keyfini yaşıyor.

Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de hafta sonu nedeniyle haraketlilik başladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz 19 Mart'ta ziyarete kapatılan Pamukkale, 1 Haziran'da normalleşme süreci kapsamında tekrar ziyarete açıldı. Başta çevre illerden olmak üzere ziyaretçiler, Pamukkale'ye gelmeye başladı. Pamukkale'deki esnaflarda hareketlilikten memnun olurken, virüse karşı tedbirlerini de tamamladı. Pamukkale'de açıldığı günden buyana günden güne haraketlilikte yaşanmaya başladı. Hafta sonu olması nedeniyle bugün Pamukkale daha çok ziyaretçi ağırladı. Pamukkale'ye ateşleri ölçülerek giren ziyaretçiler ağızlarında maskeleriyle travertenlerin üzerinde çıplak ayakla yürümenin keyfini çıkardı. ZİYARETÇİLER KEYİFLİMuğla'nın Marmaris ilçesinden Pamukkale'ye ilk kez gelen Nesa Dusti Şentürk, "Pamukkale'ye ilk kez geldik. Koranavirüs sürecinin normalleşmesini ve Pamukkale'nin açılmasını bekledik. Maskemizi takıp beyaz travertenlerin üzerinde gezerek keyfini yaşıyoruz" dedi. Eşi Murat Şentürk ise, "Normalleşme süreci başlayınca biz de Marmaris'ten çıkıp, Pamukkale'ye geldik. Burası çok güzel, gelmeyen herkesin burayı görmesini tavsiye ederim" dedi. Ukrayna vatandaşı olan ve İstanbul'da yaşayan Doina Dombroscaia, "İstanbul'da kısıtlamalar nedeniyle evden çıkamıyorduk. Normalleşme süreci başlayınca hemen yola çıkıp, Pamukkale'ye geldik. Burası adeta cennetten bir köşe" diye konuştu. İtalya vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 aydır İstanbul'da kalmak zorunda kalan Anastasia Shutenko, "İstanbul'daki arkadaşımla Pamukkale'yi görmeye geldim. Çok güzel ilk kez böyle bir yer gördüm" dedi.

Pamukkale'de restoran işleten Samim Tahra, beyaz cennette hareketlilikten memnun olduklarını belirterek, "Restoranımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pamukkale'de yavaş yavaş haraketlilik başladı. Yerli ziyaretçiler günden güne artıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Yakında yabancı ziyaretçiler buraya akın akın gelecektir. Biz de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Artık yenidünya düzeni var. Alışmak zorundayız" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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