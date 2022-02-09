'Beyaz cennet'te kaybolanlar, termal dronla bulunuyor

TÜRKİYE'nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 11 kar motoru ve 2 UTV ile günün 24 saati görev yapıyor. JAK timleri, özellikle mahsur kalanlar ile kaybolanları bulmak için termal dron kullanıyor. JAK Timi Komutanı Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, "2021 yılı içerisinde 455 kazaen yaralanma, 214 mahsur kalma, 28 kaybolma olayı olmak üzere toplam 697 olaya müdahale edilmiştir" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, kayıp arama tatbikatı yaptı. 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olan JAK timleri, senaryo gereği, pist dışına çıkan kayakçının mahsur kaldığı ihbarıyla harekete geçti. 2'şer kişilik ekipler, kar motorlarıyla zirveye çıkarak, kayakçının mahsur kaldığı yeri tespit etmeye çalıştı. Kayakçının olduğu değerlendirilen bölgede termal dron ile arama başlatıldı. Dron ile kayakçının bulunduğu nokta belirlendi. Daha sonra kurtarılan kayakçının, sağlık kontrolünün ardından oteller bölgesine götürülmesiyle tatbikat sona erdi.

Uludağ'da dağcılık faaliyetleri ile ilgili alınması gereken önlemlere de dikkat çeken Akgün, "Uludağ Milli Parkı'nda dağcılık faaliyetine katılmak isteyen vatandaşlarımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden izin talep etmelidir. Valilik onayına müteakip Uludağ Milli Park Müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'na 48 saat öncesinden bilgi verilmelidir. Ayrıca 12 kişi ve üstünde olan grupların, alan kılavuzu nezaretinde faaliyetlerini icra etmeleri gerekmektedir. Faaliyetler mutlaka uzman kişilerce belirlenen rotalarda icra edilmeli, faaliyet öncesinde ve esnasında rota ve iz kaydı konularında çalışma yapılmalıdır. Katılımcıların faaliyet esnasında kullanacakları yaşam malzemesi, kıyafet, teknik malzeme ve ekipmanlarının eksiksiz, mevsim koşullarına uygun olması sağlanmalıdır" dedi.