'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da yoğun ilgi

Beyaz travertenleriyle meşhur Pamukkale'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye büyük ilgi gösterdi. Antik havuzda termal suya giren yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yaptı. Ziyaretçiler eğlenceleri anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmeyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.

İstanbul'dan arkadaşlarıyla birlikte gelen Büşra Sezen ise "Burası çok güzel bir yer. Dünyada da eşi benzeri yok. Böyle bir doğa harikasına hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Pamukkale'de gezmek çok keyifli. Muhteşem bir atmosferi var. İlk kez buraya geldim. Tüm dünyanın bu güzelliği görmesi gerekiyor" diye konuştu.