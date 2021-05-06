'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
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'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı

'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf olan turistlerin akınına uğradı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf olan turistlerin akınına uğradı. Travertenler üzerinde yürüyen turistler, doğal güzelliğin tadını çıkardı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Tam kapanmadan muaf olan yabancı turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ön planda olan 'Beyaz Cennet'e ilgi gösterdi. Travertenler üzerinde yürüyüş yapan turistler, yaz-kış sıcaklığı 36 derece olan Antik Havuz'da termal suya girmenin keyfini sürdü. Eşsiz ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

Ukrayna'dan gelen turistlerden Tania Tatyana, Pamukkale'nin benzersiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Travertenlerde yürümenin çok farklı bir his olduğunu ifade eden Tatyana, "Türkiye'ye pandemi döneminde tatile geldik. Burası çok güzel bir yer. Hayranlık verici bir ortamı var. Restoranlar paket servis yaparak çalışıyor. Oturup yemek yiyemiyoruz. Eskiye göre burada az turist olduğunu gördük. Ancak tarihi ve doğal yerleri rahatça gezebilir çok güzel fotoğraflar çekilebiliyor" dedi.Rusya'dan gelen Svetlana Zilvova ise, "Pamukkale'ye hayran kaldım. Arkadaşımla buraya geldim. Pandemi nedeniyle önlemler üst seviyede. Doğal güzelliğin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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