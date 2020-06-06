'Beyaz cennet' Pamukkale'de hafta sonu hareketliliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Beyaz cennet' Pamukkale'de hafta sonu hareketliliği

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, hafta sonu hareketliliği başladı.

'Beyaz cennet' Pamukkale'de hafta sonu hareketliliği
06.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:31

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, hafta sonu hareketliliği başladı. Günden güne ziyaretçi sayısı artan Pamukkale'ye gidenler, travertenler üzerinde çıplak ayakla yürümenin keyfini yaşıyor.

Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de hafta sonu nedeniyle haraketlilik yaşandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz 19 Mart'ta ziyarete kapatılan Pamukkale, 1 Haziran'da normalleşme süreci kapsamında tekrar ziyarete açıldı. Başta çevre illerden olmak üzere ziyaretçiler, Pamukkale'ye gelmeye başladı. Pamukkale'deki esnaflarda hareketlilikten memnun olurken, virüse karşı tedbirlerini de tamamladı. Pamukkale'de 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçi yoğunluğu günden güne arttı. Hafta sonu olması nedeniyle bugün Pamukkale daha çok ziyaretçi ağırladı. Pamukkale'ye ateşleri ölçülerek giren ziyaretçiler ağızlarında maskeleriyle travertenlerin üzerinde çıplak ayakla yürümenin keyfini çıkardı.

ZİYARETÇİLER KEYİFLİMuğla'nın Marmaris ilçesinden Pamukkale'ye ilk kez gelen Nesa Dusti Şentürk, "Pamukkale'ye ilk kez geldik. Koranavirüs sürecinin normalleşmesini ve Pamukkale'nin açılmasını bekledik. Maskemizi takıp beyaz travertenlerin üzerinde gezerek keyfini yaşıyoruz" dedi. Eşi Murat Şentürk ise, "Normalleşme süreci başlayınca biz de Marmaris'ten çıkıp, Pamukkale'ye geldik. Burası çok güzel, gelmeyen herkesin burayı görmesini tavsiye ederim" dedi. Ukrayna vatandaşı olan ve İstanbul'da yaşayan Doina Dombroscaia, "İstanbul'da kısıtlamalar nedeniyle evden çıkamıyorduk. Normalleşme süreci başlayınca hemen yola çıkıp, Pamukkale'ye geldik. Burası adeta cennetten bir köşe" diye konuştu. İtalya vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 aydır İstanbul'da kalmak zorunda kalan Anastasia Shutenko, "İstanbul'daki arkadaşımla Pamukkale'yi görmeye geldim. Çok güzel ilk kez böyle bir yer gördüm" dedi.

Pamukkale'de restoran işleten Samim Tahra, beyaz cennette hareketlilikten memnun olduklarını belirterek, "Restoranımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pamukkale'de yavaş yavaş hareketlilik başladı. Yerli ziyaretçiler günden güne artıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Yakında yabancı ziyaretçiler buraya akın akın gelecektir. Biz de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Artık yenidünya düzeni var. Alışmak zorundayız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri...
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Faik Öztrak Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Beyazıt Öztürk İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 'Beyaz cennet' Pamukkale'de hafta sonu hareketliliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 14:31:03. #1.14#
title