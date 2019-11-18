Beyaz cennet Pamukkale'de ara tatil bereketi

18.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:44

TÜRKİYE'nin önemli turizm alanlarından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, 'ara tatil' bereketi yaşanıyor.

15 Kasım Cuma günü başlayan ve 25 Kasım'da sona erecek ara tatil nedeniyle Pamukkale'deki oteller, günler öncesinden yapılan rezervasyonlarla doldu. Travertenleriyle dünyaca ünlü 'beyaz cennet'te, otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Pamukkale'ye gelen yerli turistler, otellerdeki termal havuzlara girip, sıcak suyun keyfini çıkardı. Özellikle Pamukkale'yi daha önce görmeyen çocuklar, ara tatilde beyaz travertenlerin üzerinde yürümenin mutluluğunu yaşadı. Bazı turistler de yaz-kış sıcaklığı 36 derece olan, içerisinde tarihi sütunların bulunduğu antik havuzda yüzme deneyimini yaşadı.

Kaynak: DHA

'DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI'Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, doluluk oranlarının turizmciler için sevindirici olduğunu söyledi. Pamukkale'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle Türkiye'nin en iyi tatil seçeneklerinden biri olduğunu belirterek, "Ara tatil, yerli turist hareketini artırdı. Bölgemize de yoğun bir ziyaretçi talebi oldu. Termal turizmde önemli bir nokta olan Karahayıt'a da yoğun bir talep gerçekleşti. Otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı. Pamukkale'ye gelen turistler tatillerini dolu dolu geçirebiliyor. 'Beyaz cennet'in eşsiz güzelliğini yerinde görebilme şansı yakalayan turistler, paraşüt ve balon turları da ile adrenalin yaşayabiliyor" diye konuştu.TURİSTLER HAYRAN KALDIAra tatilde Pamukkale'yi tercih eden ziyaretçilerden Fatma Tetik, "Pamukkale bir doğa harikası. Ara tatilde burayı görmek istedik. Travertenlere hayran kaldım" dedi. Bodrum'dan tatil için Karahayıt'a gelen Muhammet Can ise "Pamukkale'nin şifalı sularından faydalanmak için buraya geldik. Burada her şey çok güzel. Travertenlerin üzerinde yürüyüp, Hierapolis Antik Kenti'ndeki kalıntıları görme fırsatı yakaladık" diye konuştu.