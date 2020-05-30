Beyaz cennet Pamukkale 74 gün sonra sıkı tedbirlerle açılıyor
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Beyaz cennet Pamukkale 74 gün sonra sıkı tedbirlerle açılıyor

Beyaz cennet Pamukkale 74 gün sonra sıkı tedbirlerle açılıyorDENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ziyaret kapatılan beyaz cennet olarak adlandırılan dünyaca ünlü Pamukkale, normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra pazartesi günü sıkı tedbirlerle tekrar ziyarete açılıyor.

Beyaz cennet Pamukkale 74 gün sonra sıkı tedbirlerle açılıyor
30.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:56

Beyaz cennet Pamukkale 74 gün sonra sıkı tedbirlerle açılıyor

DENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ziyaret kapatılan beyaz cennet olarak adlandırılan dünyaca ünlü Pamukkale, normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra pazartesi günü sıkı tedbirlerle tekrar ziyarete açılıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi geçen yıl 2.5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale Ören Yeri, koronavirüse tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 19 Mart'ta ziyaretlerin geçici süreyle ertelenmesi kararı alındı. Üç ayrı giriş kapısı bulunan Pamukkale'ye girişlerin yasaklanmasıyla beyaz travertenler ve tarihi antik kent Hierapolis sessizliğe büründü. Ziyaretlerin kapatılmasıyla beyazlığının daha fazla ortaya çıktığı travertenler tarihinde ilk kez bu kadar boş kaldı. Beyaz cennet olarak adlandırılan Pamukkale'deki travertenlere 74 gündür ayak basılmadı. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin geldiği, geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret etmesiyle turist sayısında rekor kırılan Pamukkale'de, sessizlik hakim oldu. 

Koranavirüs tedbirlerinde normalleşme sürecinin başlatılmasıyla Pamukkale'de 74 gün sonra tekrar ziyarete açılıyor. 1 Haziran Pazartesi günü saat 09.00'da Pamukkale Ören Yeri'ne Kuzey, Güney kapıları ve travertenlerdeki kapıdan giriş yapılabilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş kapılarında ziyaretçilerin ateşleri ölçülecek. Ateşi olanlar içeriye alınmayacak, sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Maske takmayanların içeriye girişine izin verilmeyecek. Giriş kapılarına ve yürüyüş yollarına el dezenfektanları yerleştirildi. El dezenfektanı yapmadan içeriye alınmayacak. Travertenler ve tarihi alanlarda ziyaretçilerin sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılacak. Dinlenme alanlarındaki banklara birer kişinin oturması sağlanacak. Gerekli yerlere uyarı levhaları asılırken, denetimlerde başta Müze Müdürlüğü tarafından olmak üzere güvenlik görevlileri tarafından sağlanacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Turhan Akyol, Pamukkale'de koranavirüse karşı her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Biz bakanlığımızın talimatları gereği her türlü önlemi aldık. Ziyaretçilerimizin maske takmasını ve kendi önlemlerini de almasını bekliyoruz. Girişlerde ziyaretçilerin ateşleri ölçülecek, kapılarda ve içeri de sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz, bunun için uyarı levhalarını astık. Beyaz cennet Pamukkale eski günlerine dönecek" dedi. 


Kaynak: DHA

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