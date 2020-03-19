‘Beyaz Cennet’in ziyaretçisi %35 azaldı Yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden biri de Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'de kendini gösterdi.

Yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden biri de Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'de kendini gösterdi. Ziyaretçi sayısı 73 binden 44 bine geriledi. Kaybın mart ayında artması bekleniyor. Kaynak: Dunya.com