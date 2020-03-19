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Pamukkale, Türkiye, Ekonomi

‘Beyaz Cennet’in ziyaretçisi %35 azaldı

Yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden biri de Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'de kendini gösterdi.

19.03.2020 05:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 05:02
‘Beyaz Cennet’in ziyaretçisi %35 azaldı

Yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden biri de Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'de kendini gösterdi. Ziyaretçi sayısı 73 binden 44 bine geriledi. Kaybın mart ayında artması bekleniyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

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