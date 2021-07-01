Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
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Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi

Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a yeni bir atık su arıtma tesisi kurulacağını açıkladı.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a yeni bir atık su arıtma tesisi kurulacağını açıkladı. İller Bankası'ndan alınan 25 milyon lira krediyle yapılacak proje 1,5 yılda tamamlanacak, bir günde 2 bin 240 metreküp atık suyu arıtacak.

Kayakseverler tarafından, 'Beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'da, 5 bin yataklı 17 otele hizmet veren arıtma tesisi yetersiz kalınca yeni bir arıtma tesisi için harekete geçildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın girişimleri sonucu, İller Bankası'ndan alınan 25 milyon lira kredi ile oteller bölgesi ve çevresine hizmet verecek modern arıtma tesisi yapılacak. Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanması planlanan proje ile günlük 2 bin 240 metreküp atık su arıtılacak.

DHA'ya açıklamalar yapan Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, yapacakları tesis ile zirvede yaşanan çevre sorunlarını en aza indireceklerini belirtti. Şehir merkezinde olduğu gibi Uludağ'da da çevre yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Alinur Aktaş, şunları söyledi: "Yapacağımız arıtma tesisi, Uludağ'ın çok önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. Alt yapı da BUSKİ marifetiyle su, kanalizasyon ve benzeri konularla ilgili yatırımları detaylı bir şekilde yerine getirdik. Önemli yatırımlar yapıldı. Şimdi de atık su arıtma tesisleri kazandırıyoruz. Oteller Bölgesi birinci ve ikinci bölge, Kızılay kamp alanı, Çobankaya, Sarıalan, Kadıyayla bölgelerinden kaynaklı oluşacak atık suyu ileri arıtma prosesleriyle ileri biyolojik arıtmayla arıtıyoruz. Amacımız Uludağ Oteller Bölgesi'nden başlayıp Kaplıkaya bölgesine kadar ulaşan Şobran Deresinde meydana gelen koku ve su kalitesinde yaşanan bozukluklar ile çevre sorunlarını ortadan kaldırmak, önüne geçmek. Yaşam alanlarının olduğu her yerin alt yapılarının arıtma tesislerimize toplanacağını da ifade etmek isterim."

Bu arada, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması sonucu, daha önce yolu genişletilen Uludağ'a, geçen yıl doğalgaz bağlandı. Su arıtma tesisinin de hizmete girmesiyle, Uludağ'da yaşanan çevre kirliliği asgariye inmiş olacak.


Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Beyaz cennet artık çevreyi kirletmeyecek: Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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