Beyaz Bayrak Denetim Ekibi Üyeleri
Beyaz Bayrak projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetim ekibi üyeleri ile Sağlık İl Müdürlüğü denetim ekibi üyeleri Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda denetim öncesi tanışma toplantısı yaptı.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE TOPLANDI
Toplantıya Sağlık İl Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı…… Sağlık İl Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Bayhan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbek Beyaz Bayrak projesi İl Koordinatörü Mahmut Çıtırık ve denetim ekibi üyeleri katıldı.
Beyaz Bayrak Projesi ile eğitim kurumlarının, temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin amaçlandığının belirtildiği toplantıda daha önce yaşanan aksaklıkların giderilmesi konularında görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.