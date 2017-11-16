Beyaz Bayrak Denetim Ekibi Üyeleri



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE TOPLANDI



Toplantıya Sağlık İl Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı…… Sağlık İl Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Bayhan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbek Beyaz Bayrak projesi İl Koordinatörü Mahmut Çıtırık ve denetim ekibi üyeleri katıldı.



Beyaz Bayrak Projesi ile eğitim kurumlarının, temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin amaçlandığının belirtildiği toplantıda daha önce yaşanan aksaklıkların giderilmesi konularında görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

