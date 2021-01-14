Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

Malatya'nın merkez Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla görme engelli Gülhan ve İbrahim Kılınç çiftini ziyaret etti.

Malatya'nın merkez Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla görme engelli Gülhan ve İbrahim Kılınç çiftini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kaza nedeniyle görme yetilerini kaybeden Gülhan ve İbrahim Kılınç çifti, Güder'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Güder ise özel gereksinimli bireylerin yanında olduklarını ve belediye olarak bu bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinin özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde donatıldığını kaydeden Güder, "Merkezimizde görevli uzman arkadaşlarımız, birçok engeli ortadan kaldırma adına çalışmalarına yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Toprakla tedavi, havuzla tedavi ve günlük yaşam becerilerini geliştirecek birçok tedavi merkezimizde uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Engelliler toplumumuzun bir gerçeği. Her birimiz birer engelli adayıyız." ifadelerini kullandı.

Güder, konuşmasının ardından görme engelli çifte hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş