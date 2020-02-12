Beyaz Baretliler, İdlib'de hava saldırısına hedef olan çocukların görüntülerini yayınladı
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Beyaz Baretliler, İdlib'de hava saldırısına hedef olan çocukların görüntülerini yayınladı

Çatışmaların devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde çok sayıda füze sivillerin yaşadığı binalara ve bölgelere isabet etti

12.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:00
Beyaz Baretliler, İdlib'de hava saldırısına hedef olan çocukların görüntülerini yayınladı

Çatışmaların devam ettiği 'nin kentinde çok sayıda füze sivillerin yaşadığı binalara ve bölgelere isabet etti.


İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) son raporlarına göre bölgede, 6'sı çocuk olmak üzere en az 12 sivil hayatını kaybetti. SOHR ayrıca en az 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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