Beyaz Baretliler İdlib'de 21 metrelik kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldu
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Beyaz Baretliler İdlib'de 21 metrelik kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldu

16.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:09
Beyaz Baretliler İdlib'de 21 metrelik kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldu

Suriye'de Beyaz Baretliler halkın cankurtaranı olmaya devam ederken, ekipler 21 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

Suriye'de Beyaz Baretliler halkın cankurtaranı olmaya devam ederken, ekipler 21 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki Kafar Ruhin bölgesinde Beyaz Baretliler, 21 metre derinliğindeki kuyuya düşen Suriyeli çocuğu kurtarmak için 10 saatten fazla mesai harcıyor. Beyaz Baretliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurtarma operasyonu çerçevesinde kuyunun 17 metre derinliğine inildiği ve çocuğu kurtarmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ifade edildi. Öte yandan çocuğun hayatta olup olmadığının henüz bilinmediği bildirildi.

SİVİLLERİN CAN KURTARANI BEYAZ BARETLİLER

Dünya genelinde arama kurtarma çalışmaları sırasında taktıkları baretler nedeniyle "Beyaz Baretliler" olarak bilinen Suriye Sivil Savunması 2012'de kuruldu. Beşşar Esad rejiminin sivil yerleşimlere saldırılarını yoğunlaştırdığı dönemde gönüllü faaliyetlerini başlatan Sivil Savunma ekipleri, 2 bin 900 civarı personelle Suriye'deki yerel halka umut olmayı sürdürüyor.


- Suriye
Beyaz Baretliler İdlib'de 21 metrelik kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldu
Beyaz Baretliler İdlib'de 21 metrelik kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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