'Beyaz Baretli Kadınlar' sahaya çıkıyor

BALÇOVA, İZMİR (İHA) - İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin kadın öğrencilere meslekte eşitlik ve avantajlar sağlamak amacıyla başlattığı 'Beyaz Baretli Kadınlar' projesi 3 yaşına girdi. Balçova'da yapılan tanışma toplantısında ise yeni öğrenciler ile usta öğreticiler buluştu.

İnşaat mühendisliği bölümünde lisans öğrenimine devam eden kadın öğrencileri; öğrenim bursu, mentorluk, teknik ve sosyal mühendislik eğitimi ile birçok yönden desteklemek aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek için başlatılan 'Beyaz Baretli Kadınlar' projesinde 3 yaşına girdi. Balçova Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. yıl tanışma toplantısında ilk olarak İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Sekreteri Hazal Canpolat Işık tarafından projenin tanıtıldığı bir sunum gerçekleştirildi. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, "Beyaz Baretli Kadınlar projemiz, erkek egemen bir meslek olan inşaat mühendisliğinde kadınların özellikle saha da daha aktif ve tecrübeli olmasını sağlıyor. İki yıldır çok başarılı çalışmalara imza attık. Bu yıl da projemiz ile kadın öğrencilerimize avantajlar sağlayacağız" diye konuştu.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği adına toplantıya katılan Tülin Eraslan ise kız öğrencilere böyle bir destek sağlanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantının sonunda eğitimleri yeni başlayan öğrenciler ile meslekte tecrübeli olan inşaat mühendisi eşleştirilerek her öğrenciye bir mentor belirlendi. - İZMİR