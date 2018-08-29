Beyaz Altın"Da Hasat Hazırlığı

Gaziantep'in Araban ilçesinde "beyaz altın" olarak nitelendirilen ve 28 bin dönüm alanda tarımı yapılan pamukta hasat hazırlığı yapılıyor.

Araban ilçesinin önemli gelir kaynağı olan ve hasadına sayılı günler kalan pamukta aniden başlayan çiçek ve koza dökülmeleri, üreticileri tedirgin etti.

Üründeki çiçek ve koza dökülmesi üzerine çiftçiler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden destek istedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili, Kerim Yavuz, gazetecilerle Araban Ovası'ndaki pamuk ekili alanları gezerek incelemelerde bulundu.

Körhacıobası Mahallesi, Karapınar mevkisindeki bazı pamuk tarlalarında yaprak piresi, empuasca ve lygus böceklerinin pamuklara zarar verdiğini tespit ettiklerini belirten Yavuz, "Havaların gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde sıcak ve akşamları da soğuk geçmesi bazı pamuk ekili alanlarda pamuk çiçekleriyle kozaların dökülmesine neden oldu. Zararlılardan etkilenen pamuk tarlalarında üreticilerle görüşerek ilaçlı mücadelenin gece geç saatlerde, karanlık ortamda yapılması önerisinde bulunduk." dedi.

14 bin ton rekolte bekleniyor

Araban'da yaklaşık 27-28 bin dönüm civarında pamuk ekili alan bulunduğunu dile getiren Yavuz, geçmiş yıllarda bir dönüm pamuk ekili alandan yaklaşık 500 kilogram verim alınmasından dolayı bu yıl yaklaşık 14 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Yavuz, zararlılarla ilgili hemen çalışma başlatacaklarını kaydetti.