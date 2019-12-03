'Beyaz altın'da bereketli hasat

03.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:47

ANTALYA (İHA) – Türkiye'nin pamuk üretim merkezlerinden Antalya'da, bu sezon yapılan pamuk hasadı tamamlandı. ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, bu yıl 18 bin ton kütlü pamuk alımı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Almış olduğumuz kütlü pamuktan yaklaşık 9 bin 500 ton preseli pamuk ve 8 ile 8,5 bin ton arası pamuk çekirdeği elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.



Merkezi Aksu ilçesinde olan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), hasadın ardından elde edilen preslenen pamuğu satışa hazırladı. İlk aşamada tarlada hasadı yapılarak ANTBİRLİK'e taşınan pamuk, ilk önce ekspertiz kontrolünden geçiyor.



Pamuk, kalite kontrolünden geçiyor



Kalite kontrolü yapan ekspertiz Durmuş Yılmaz, bir kilo numune pamuğu alıp, çırçırdan geçirdiklerini söyledi. Yılmaz, "İçerisindeki nem miktarını görüyoruz ona göre fiyat belirlemesi yapıyoruz. Bizim kontrolden sonra depoya ve çırçır makinesine gidiyor orada presleniyor" dedi.



"Ekonomiye katkıda bulunduk"



Hasat hakkında bilgilendirmelerde bulunan ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, bu yıl yaklaşık 18 bin kütlü pamuk alımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bölgede 45 bin dekar kütlü pamuk hasadı gerçekleştirildiğini ifade eden Yıldız, "Almış olduğumuz kütlü pamuktan yaklaşık 9 bin 500 ton presli pamuk ve 8 ile 8,5 bin ton arası çiğit elde etmeyi hedefliyoruz. Biz kütlü pamuğa sezon başında verilen kilogramda 3.80 lira fiyattan yaklaşık 65 milyon lira ortaklarımıza ve çiftçilerimize para dağıttık. Bu şekilde ekonomiye bir katkıda bulunduk. Ayrıca ANTBİRLİK olarak elde ettiğimiz satışından kar elde edersek ortaklarımıza bunu da dağıtacağımızı yönetim olarak karar aldık" diye konuştu.



Yıldız sözlerine şöyle devam etti:



"3 yıl önce ekimler 35-40 bin dekar civarındayken, geçen yıl 55 bin dekar civarındaydı. Bu yıl 45 bin dekar civarında ekim alanı oldu. Pamuk alanı ekiminin artması için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Biz bu anlamda 5 tane toplama makinesi aldık, lojistikte kurduk. Ürünün tarlada hasadını yaptık fabrikaya taşımacılığını gerçekleştirdik."



1968 yılından bu yana pamuk ürettiğini dile getiren üretici Burhan Horzum ise, üreticilerin girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakındığını belirtti. Pamuk üretiminde işçi sorununun çözüldüğünü söyleyen Horzum, "Makineli tarıma geçilince daha bir nefes alındı ama girdiler yükseliyor. Fiyatlar borsaya bağlı olduğu için yönetimde bir şey yapamıyor. Bir de fiyatlar düşük. Piyasa fiyatları düşük. Bu yıl yağmurdan dolayı verim biraz da düşük oldu. Pamuk üretici biraz sıkıntılı ama yapacak bir şey yok. ANTBİRLİK bizim. Eline gelen en yüksek fiyatı verdi sayın başkanın kendisini kutlarım. Daha iyi olmasını istiyor ama tabi piyasa ne der onu bilemeyiz. Elimizde sadece kooperatif var başka bir şey yok" diye konuştu.



Ortalama pamuk veriminin, 350 kilogramdan 500 kilograma kadar çıktığını vurgulayan Horzum, "Ortalama bir dönümde 400 kilo olacak görünüyor. Daha çok olsun isteriz. Hem Kooperatifimizin hem çiftçinin kazancı yükselsin. Biz ne kadar kaliteli mal üretmeye çalışırsak kooperatifimiz ayakta kalır. Çünkü satacağı pamuk çok önemli. Satacağı malın en kaliteli olması lazım. Kaliteli mal her zaman müşteri bulur. Onun için elimizden ne geliyorsa gayret gösteriyoruz. Biz de daha önce emek çektik. Kooperatif başkanlığında bulunduk. ANTBİRLİK'i ayakta tutmak mecburiyetindeyiz. Başka bir çaremiz yok" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA