BEV’den gençlere destek BALKANTÜRK EĞİTİM VAKFI (BEV), dünya çapında etkili yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde geleceğimizin umudu olan gençlere destek olabilmek için BEV Mütevelli Heyeti Üyeleri dayanışma, birlik ve yardımlaşma kampanyası başlattı.

BALKANTÜRK EĞİTİM VAKFI (BEV), dünya çapında etkili yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde geleceğimizin umudu olan gençlere destek olabilmek için BEV Mütevelli Heyeti Üyeleri dayanışma, birlik ve yardımlaşma kampanyası başlattı. Kaynak: Dunya.com