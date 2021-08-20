BEÜ Uzay ve Havacılık Takımından büyük başarı

Dispate Uzay ve Havacılık Takımımı Teknofest İnsansız Hava Aracı Yarışması Kritik Tasarım Rapor Aşamasında 100 tam puan aldı.

B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımımı Teknofest İnsansız Hava Aracı Yarışması Kritik Tasarım Rapor Aşamasında 100 tam puan aldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi takımları Teknofest İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda her geçen gün yeni bir başarıya imza atıyor. 2018 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan ve ismini üniversitenin eski ismi ile Zonguldak'ın değeri olan karaelması yaşatabilmek amacıyla Black Diamond Space and Aerospace Team (B-Dispate) olarak belirleyen B-Dispate takımı Berkay Akdemir'in kaptanlığında katıldığı Teknofest Model Uydu ve Teknofest İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda Kritik Tasarım Rapor (CDR) aşamasında 100 tam puan alarak bir sonraki aşamaya geçti. B-Dispate Takımı Model Uydu Ekip Lideri Volkan Ömür Çağlar öncülüğünde 2021 Türksat Model Uydu Yarışması Ön Tasarım Raporu(PDR) aşamasından da 98.9 puan aldı.

Kazanılan başarı hakkında Bülent Ecevit Üniversitesi, bir açıklama yaptı. Açıklamada "Takımlarımızın başarısında Üniversitemizin ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığımızın desteği ve B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımının ana sponsorları arasında olan Metal Yapı Holding ile Skymark Aerospace'nin kazanılan başarıda payı vardır. Dış paydaşlarımıza, ana sponsorlarımıza, bu süreçte takıma destek veren üniversitemizin bütün birimlerine ve takımın bütün üyelerine başarılarının devamını dileriz" denildi - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı