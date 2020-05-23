BEÜ Rektörü Yardım'dan "Ramazan Bayramı" mesajı
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BEÜ Rektörü Yardım'dan "Ramazan Bayramı" mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

BEÜ Rektörü Yardım'dan
23.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:21

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Yardım mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bir Ramazan ayını geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Milletimiz ve İslam alemi nezdinde çok özel ve anlamlı bir yeri olan dini bayramlarımız, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğu milletçe yaşadığımız mukaddes günlerimizdendir. Korona virüs tehlikesi nedeniyle bu bayramı önceki bayramlarımızdan biraz daha farklı kutlama konusunda milletimizin gereken hassasiyeti göstereceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin, Ülkemizin, Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin ve Saygıdeğer Bitlislilerin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Hep birlikte nice bayramlara" ifadelerine yer verdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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