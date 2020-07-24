BEÜ öğretim görevlisi Dursun internet üzerinden doktora sınavına katıldı Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi Esra Dursun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzurum Atatürk Üniversitesince uzaktan eğitim çerçevesinde internet üzerinden gerçekleştirilen doktora sınavına katıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi Esra Dursun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzurum Atatürk Üniversitesince uzaktan eğitim çerçevesinde internet üzerinden gerçekleştirilen doktora sınavına katıldı.

Atatürk Üniversitesi İktisat Politikası doktora öğrencisi Dursun, uzaktan eğitimin bu süreçte çok büyük avantajlarının olduğunu söyledi.

Bitlis'ten sınav için Erzurum'a gitmenin hem maliyet açısından yük olduğunu hem de zaman aldığını aktaran Dursun, "Yolculuğun yanı sıra sınav stresinden de kurtulmuş olduk. Birebir sınavlarda hocalar karşımızda olduğu için biraz daha heyecan ve gerginlik oluşuyordu. Online sınava kendi ortamınızdan katılıyorsunuz. Hocalar dijital ortamda karşınızda olduğu için daha rahat bir sınav gerçekleşiyor. Sınavların bu şekilde öğrenciler açısından avantaja çevrilmesinden dolayı Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne, uzaktan eğitim merkezine, jüri başkanı Prof. Dr. Vedat Kaya'ya ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA