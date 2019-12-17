BEÜ öğrencileri 67 Burda AVM'de dans etkinliği düzenledi
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BEÜ öğrencileri 67 Burda AVM'de dans etkinliği düzenledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğrencileri "Dans Et, Hisset, Fark Et, Engelleri Yok Et" adlı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

17.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:58
BEÜ öğrencileri 67 Burda AVM'de dans etkinliği düzenledi

Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğrencileri "Dans Et, Hisset, Fark Et, Engelleri Yok Et" adlı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.


Esas 67 Burda AVM'de gerçekleştirilen proje kapsamında üniversite öğrencileri Özel Terapi Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile birlikte dans etkinliği düzenleyerek engelleri aşma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı. Engelli bireylere karşı duyulan ön yargıları yıkmak adına düzenlenen etkinlik vatandaşların beğenisini topladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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