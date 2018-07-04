Beü ile Fırat Üniversitesinin Projesi Tübitak'tan Destek

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Fırat Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

BEÜ'den yapılan açıklamada, proje fikri, yazımı ve uygulamasının Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Tunay Gençoğlu ve BEÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız tarafından yapıldığı belirtildi.

Proje yürütücülüğünü Dr. Mehmet Sait Cengiz'in yaptığı projenin, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Projenin amacı, raylı sistem araçlarındaki pantograf-kataner cihazlarının etkileşimli testlerini yapmak ve test sonucunda katener hattındaki arızalı bölgenin tespitini dinamik olarak bulmaktır.

Özgün bir çalışma olan bu projenin gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan (TCDD) pantograf temini için izin alınmıştır. Bu proje kapsamında proje çıktılarının ilgili paydaşlarla paylaşılması için bir çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır." denildi.