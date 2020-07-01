BEÜ ile BAKKA arasında protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BEÜ ile BAKKA arasında protokol imzalandı

BEÜ ile BAKKA arasında Mesleki Eğitimin İyileştirilmesine İlişkin protokol imzalandı.

BEÜ ile BAKKA arasında protokol imzalandı
01.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:46

BEÜ ile BAKKA arasında Mesleki Eğitimin İyileştirilmesine İlişkin protokol imzalandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi, kamu-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki projelerine bir yenisini daha ekledi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında açılan Teknik Destek Projesi Teklif Çağrısı doğrultusunda üniversitemizin nitelikli operatör ve imalat mühendisi yetiştirilmesi projesi başarılı bulundu.

BEÜ başvuru sahibi olduğu "Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Merkezi (BİTİM" projesine ilişkin güdümlü proje desteği sözleşmesi BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz tarafından imzalandı.

BAKKA'ya yapılan 60 başvurunun kabul edilen 50 projesi arasında, üniversite "Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Merkezi (BİTİM) isimli proje ile yer aldı. Proje kapsamında, Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan CNC tezgahları, CAD ve CAM kullanabilen nitelikli operatörlerin ve imalat sürecine hakim teknik elemanların yetiştirilmesi sağlanacak. Proje ile üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak kullanım alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

"Teknoloji Kullanımı ile Mesleki Eğitim Daha Cazip Hale Gelecek"

Bülent Ecevit Üniversitesi bölgesel kalkınma hedefleri arasında önemli bir yer tutan proje, mesleki eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, teknolojik yeniliklerin eğitim alanında etkin kullanılması böylece mesleki eğitimin cazip hale getirilerek katma değer elde edilmesine olan katkısı ile önemli bir adım oluşturmaktadır.

"Zonguldak'ı Lokomotif Bir Şehir Haline Getirmeyi Hedefliyoruz"

Bilginin kaynağı üniversiteler ile bu kapsamda yenilikçi ürünleri üretecek olan sanayi kesiminin devletin destek ve yol göstericiliğinde bir araya gelmelerinin önemine değinen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yeni imzalanan proje sözleşmesi ile üniversite- sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adımın daha atıldığını ifade etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, bilimsel çalışmaların katma değeri dönüşmesi bağlamında Ar-ge ve yenilikçi fikirlerin sürdürülebilir kılınmasını amaçladıklarını belirten Rektörümüz, "Toplumla bütünleşme misyonu hareket ederek üniversite-kamu-sanayi işbirliklerini artırmayı ve Zonguldak'ı lokomotif bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Üniversite-kamu-sanayi iş birliğini desteklemek, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla üniversitemiz ve diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmaya, bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine destek vermeye devem edecektir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu Haber
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil Haber
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz...
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı Haber
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip...
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
'Köpekten emir aldım' diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
"Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Ömer Çelik Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Okan Buruk Fatih Terim
Daha Fazla Temmuz Otomobil Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: BEÜ ile BAKKA arasında protokol imzalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 16:09:09. #1.14#
title