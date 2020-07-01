BEÜ ile BAKKA arasında protokol imzalandı BEÜ ile BAKKA arasında Mesleki Eğitimin İyileştirilmesine İlişkin protokol imzalandı.

BEÜ ile BAKKA arasında Mesleki Eğitimin İyileştirilmesine İlişkin protokol imzalandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi, kamu-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki projelerine bir yenisini daha ekledi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında açılan Teknik Destek Projesi Teklif Çağrısı doğrultusunda üniversitemizin nitelikli operatör ve imalat mühendisi yetiştirilmesi projesi başarılı bulundu.

BEÜ başvuru sahibi olduğu "Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Merkezi (BİTİM" projesine ilişkin güdümlü proje desteği sözleşmesi BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz tarafından imzalandı.

BAKKA'ya yapılan 60 başvurunun kabul edilen 50 projesi arasında, üniversite "Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Merkezi (BİTİM) isimli proje ile yer aldı. Proje kapsamında, Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan CNC tezgahları, CAD ve CAM kullanabilen nitelikli operatörlerin ve imalat sürecine hakim teknik elemanların yetiştirilmesi sağlanacak. Proje ile üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak kullanım alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

"Teknoloji Kullanımı ile Mesleki Eğitim Daha Cazip Hale Gelecek"

Bülent Ecevit Üniversitesi bölgesel kalkınma hedefleri arasında önemli bir yer tutan proje, mesleki eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, teknolojik yeniliklerin eğitim alanında etkin kullanılması böylece mesleki eğitimin cazip hale getirilerek katma değer elde edilmesine olan katkısı ile önemli bir adım oluşturmaktadır.

"Zonguldak'ı Lokomotif Bir Şehir Haline Getirmeyi Hedefliyoruz"

Bilginin kaynağı üniversiteler ile bu kapsamda yenilikçi ürünleri üretecek olan sanayi kesiminin devletin destek ve yol göstericiliğinde bir araya gelmelerinin önemine değinen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yeni imzalanan proje sözleşmesi ile üniversite- sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adımın daha atıldığını ifade etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, bilimsel çalışmaların katma değeri dönüşmesi bağlamında Ar-ge ve yenilikçi fikirlerin sürdürülebilir kılınmasını amaçladıklarını belirten Rektörümüz, "Toplumla bütünleşme misyonu hareket ederek üniversite-kamu-sanayi işbirliklerini artırmayı ve Zonguldak'ı lokomotif bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Üniversite-kamu-sanayi iş birliğini desteklemek, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla üniversitemiz ve diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmaya, bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine destek vermeye devem edecektir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA