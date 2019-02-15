Beü, "Göç ve Eğitim: Saha Deneyimi ve İhtiyaç Analizi Forumuna" Katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi YÖK'te "Göç ve Eğitim: Saha Deneyimi ve İhtiyaç Analizi Forumu'na katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" kapsamında, göç konusunda eğitim ve araştırma konularının etraflıca görüşülmesi amacıyla Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı'nda düzenlenen "Göç ve Eğitim: Saha Deneyimi ve İhtiyaç Analizi" başlıklı foruma katıldı.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, AFAD Başkanı, Kızılay Genel Müdürü, YTB Başkan Yardımcısı, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) adına yetkililerin yanı sıra Yeryüzü Doktorları (YYD) Yönetim Kurulu Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı PICTES Projesi yöneticisi ve üniversitelerin Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin yöneticilerinin katıldığı forumda üniversiteyi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer temsil etti.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu'nun açılış konuşması ile başlayan, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü olan Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi"ne ilişkin sunumlarını gerçekleştirdiği forum, "Göçmenlerle İlgili Çalışmalar: Saha Deneyimi ve Eğitime Yönelik İhtiyaç Analizi" ve "Uluslararası Perspektif" başlıklı paneller ile devam etti. Forumun Uluslararası Perspektif oturumunda üniversitelerin Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezleriyle istişarelerde bulunularak üniversitelerde yapılabilecek çalışmalar ele alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA