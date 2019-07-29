BEÜ Geleneksel Türk Sanatları bölümü öğrenci alacak

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Geleneksel Türk Sanatları bölümüne 40 öğrenci alınacağı bildirildi.

BEÜ'den yapılan açıklamada, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümü lisans programına özel yetenek sınavıyla 40 öğrenci alınacağı belirtildi.

22 Temmuz'da başlayan başvuruların 2 Ağustos'ta tamamlanacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz, Geleneksel Türk Sanatlarının gelecek nesillere sağlam bir alt yapı ile aktarılmasını, ata yadigarı eserlerin yeniden yorumlanmasını, gelecek kuşaklara milli benliğin taşınmasını ve bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında, araştırmacı ruha sahip, çağdaş ve demokratik bilim adamları ile sanatçılar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Sanat ürünlerinin araştırılmasına, saptanmasına ve arşivlenmesine, bu bağlamda Türk kültür, miras ve birikiminin sistematik olarak değerlendirilmesine önem veren Geleneksel Türk Sanatları bölümü, tezhip, eski yazı, halı-kilim ve eski kumaş desenleri ve çini ana sanat dalları ile üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinde kurulmuştur."

Kaynak: AA