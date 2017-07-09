Beü Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Üç Bölüm Akredite Edildi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı I. Öğretim Programları 2017-2019 yılları için iki yıllık süre ile FEDEK Akreditasyon Kuruluşu tarafından akredite edildi.



Akredite edilen bölümler ve süreçle ilgili bilgiler veren Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen şunları söyledi: "Fakültemiz Bölümlerinin Eğitim-Öğretim Kalitesini artırmak için 2012 yılından itibaren başlamış olduğu akreditasyon çalışmaları kapsamında, ilk olarak Biyoloji Bölümü FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Akreditasyon Derneği tarafından 27 Aralık 2014 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında 5 yıllığa Akredite edilmişti. Fakültemizin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri kalite geliştirme çalışmalarını tamamlayarak 2016-2017 akademik yılında FEDEK değerlendirmesi için başvuruda bulunmuşlardı. FEDEK tarafından yapılan incelemeler sonrasında, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı I. Öğretim Programları akredite edildi. Bu fakültemiz adına oldukça olumlu ve sevindirici bir gelişme. Ben destekleri için öncelikle sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer'e, süreçte emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum."



Rektör Özer, FEDEK akreditasyonunun kurumsal anlamda ulusal ve uluslararası standartları yakalamak noktasında önemli katkılar sağladığını belirtti. Programların akredite olmasının kalitenin yükselmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Özer,"Üniversite olarak Türk yükseköğretimdeki yeniliklerin ve değişimlerin önünde giderek farkındalık oluşturuyor Üniversite olarak son beş yıldır eğitim veren tüm bölümlerimizin YÖK tarafından tanınan kalite dernekleri tarafından akredite edilmeleri yönünde büyük çaba sarf etmekteyiz. Paydaşlarla iletişimi ve etkileşimi de güçlendiren bu süreçler eğitim kalitemizi olumlu etkilediği gibi üniversitemiz içinde kalite kültürünün yerleşmesi ve güçlenmesini de sağlamakta. Bu nedenle de gerek ulusal gerekse de uluslararası tanınırlık anlamına gelen akreditasyona büyük önem veriyoruz. Bunun olumlu sonuçlarını almaktan da son derece mutluyuz. Bu olumlu sonuçlar doğru yolda olduğumuzu kanıtladığı gibi gelecekle ilgili umutlarımızı da artırmaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi'nin daha önce akredite edilen Biyoloji Bölümü'nün ardından İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri de akredite edilmesi bizim için çok önemli ve sevindirici bir gelişme. En yakın zamanda Fen Edebiyat Fakültesi ve diğer fakültelerimizin de diğer bölümlerinin bir an önce bu süreci tamamlayarak bölümlerini ileri dönemlerde tercih edecek öğrencilere akredite bir eğitim- öğretim programı sunmalarını diliyorum. Akredite sürecinde emeği geçen başta Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen'e ve tüm öğretim elemanlarına şükranlarımı sunuyorum" düşüncelerine yer verdi. - ZONGULDAK