BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan bağışlandı
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Bülent Ecevit Üniversitesi, Türk Kızılayı, Zonguldak, Güncel

BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan bağışlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa olarak bu yıl 9. düzenlediği "Kampüsün Kanında Hayat Var' sloganıyla başlayan ve 2 gün süren kampanyada bin 704 ünite kan bağışlandı.

13.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:20
BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan bağışlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa olarak bu yıl 9. düzenlediği "Kampüsün Kanında Hayat Var' sloganıyla başlayan ve 2 gün süren kampanyada bin 704 ünite kan bağışlandı.


Farabi Spor Salonu'nda 11-12 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen kan bağış kampanyası sona erdi. İki gün süren kan bağış kampanyasında toplam bin 704 ünite kan bağışlandı. Bu yıl kampanyanın 9. düzenlendiğini ifade eden Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, hedefin 2020 olduğunu aktardı. Ergenç, "Koronavirüs tedbirlerine rağmen bin 704 ünite kan bağışı oldu. İki gün boyunca kan bağışı sürdü. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdik. Asıl hedefimiz 2020 idi. Ancak buna rağmen başarılı olduk. Unutmayalım kan yapılamayan tek ilaçtır. Kan bağış kampanyalarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza çağrımız var. Herkesin kan bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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