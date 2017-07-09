Beü'de Üç Bölüm Akredite Edildi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesinden üç bölümün, FEDEK tarafından akredite edildiği bildirildi.



BEÜ Rektörü Prof. Dr. Rektör Özer, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı birinci öğretim programlarının, 2017-2019 yılları için iki yıllık süreyle bağımsız akreditasyon kuruluşu FEDEK tarafından akredite edildiğini belirtti.



Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) akreditasyonunun, kurumsal anlamda ulusal ve uluslararası standartları yakalamak noktasında önemli katkılar sağladığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:



"Üniversite olarak son 5 yıldır eğitim veren tüm bölümlerimizin YÖK tarafından tanınan kalite dernekleri tarafından akredite edilmeleri yönünde büyük çaba sarf etmekteyiz. Paydaşlarla iletişimi ve etkileşimi de güçlendiren bu süreçler, eğitim kalitemizi olumlu etkilediği gibi üniversitemiz için de kalite kültürünün yerleşmesi ve güçlenmesini sağlamakta. Bu nedenle de gerek ulusal gerekse de uluslararası tanınırlık anlamına gelen akreditasyona büyük önem veriyoruz. Bunun olumlu sonuçlarını almaktan da son derece mutluyuz. Bu olumlu sonuçlar doğru yolda olduğumuzu kanıtladığı gibi gelecekle ilgili umutlarımızı da artırmaktadır."



BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen de FEDEK akreditasyonunun, fakülte adına oldukça olumlu ve sevindirici bir gelişme olduğunu ifade ederek, destekleri için Rektör Prof. Dr. Özer ve emeği geçenlere teşekkür etti.