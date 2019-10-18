BEÜ'de Retrograd İntrarenal cerrahi kursu gerçekleştirildi

18.10.2019 11:39

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Ürolojik Cerrahi Derneği ile Minimal İnvaziv Üroloji Derneği işbirliğindeki 'Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu' gerçekleşti.



Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Ürolojik Cerrahi Derneği ile Minimal İnvaziv Üroloji Derneği işbirliğindeki 'Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu' BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleşti. BEÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. N. Aydın Mungan ve Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Akpınar'ın açılış konuşmalarıyla başlayan kursun kapsamında, eğitmenler tarafından; "Güncel Fleksibl Üreteroskoplar ve Donanım, Erişim Kılıfı ve Preop JJ Stent Kullanımı, RİRC ve Radyasyon, Taş Kırma Cihazları ve Taş Kırma Yöntemleri, Fleksibl Urs'min Ömrünü Nasıl Uzatırım? RİRC Komplikasyonları: Nasıl Kaçınırım?" konulu sunumlarla kursiyerlere güncel bilgiler verildi.



Ameliyathanede kursiyerlere 'Tek kullanımlık Fleksibl Urs ve Holmium Lazer ile 3-D Fantomlarda RİRC Pratiği'nin de yaptırıldığı kurs çerçevesinde, tecrübeli cerrahlar eşliğinde canlı cerrahi ile güncel bilgiler, tartışmalı konular ve ileri teknikler ele alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA