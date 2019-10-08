BEÜ'de "Oryantasyon Günü" etkinliği

08.10.2019 11:06

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyeleri, bölüme yeni kayıt yaptıran öğrenciler için "Oryantasyon Günü" etkinliği düzenledi.



Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Fakültelerinin öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmesi için tüm imkanlara sahip olduğunu belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Fakültemiz öncelikle çok güçlü bir öğretim elemanı kadrosuna sahip. Burada geriye sadece insanın kendi çabası kalıyor. Yani değerli öğrencilerimiz, eğer gereken çaba gösterirseniz, alacağınız diploma sizi ayrıcalıklı hale getirir. Diplomanız Türkiye'deki bütün matematik bölümü öğrencilerinin diplomasıyla eşdeğerdir. Yalnız diploma tek başına yetmez. Ayrıcalıklı olarak iyi bir matematikçi olarak yetişmeniz gerekir. Eğer bu olursa diğer öğrencilerden bir farkınız olur yoksa sıradan bir üniversite mezunu olursunuz. İyi bir matematikçi olmak için iyi bir eğitim, sağlıklı bir program yürütülmesi ve bu çerçevede 4 yıllık bir emek gerekiyor. 4 yıl boyunca beklenenden daha fazla emek gösterirseniz hayat boyu bunun nimetlerinden faydalanırsınız."

Matematik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Karakaş ise bölümle ilgili sunum yaptı.

Üniversitenin tanıtım videosunun izletilmesinin ardından etkinlik, ikramlar ve gezi programıyla sona erdi.

Kaynak: AA