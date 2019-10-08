BEÜ'de oryantasyon etkinliği

08.10.2019 12:06

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından yeni kayıt yaptıran öğrenciler için "Oryantasyon Günü Etkinliği" düzenlendi.



Fen Edebiyat Fakültesinde yapılan etkinliğe Üniversite Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Matematik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Karakaş, Doç. Dr. Hatice Kuşak Samancı, Doç. Dr. Selçuk Topal, Dr. Öğretim Üyesi Derya Arslan, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bulut Korkmaz, Dr. Öğretim Üyesi Nazlım Deniz Aral, Dr. Öğretim Üyesi Ali Çakmak, Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Kaya ve öğrenciler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. İyi bir eğitim öğretim faaliyetinin yürütülmesi için fakültelerinin tüm imkanlara sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, "Fakültemiz öncelikle çok güçlü bir öğretim elemanı kadrosuna sahip. Fakültemizin derslikleri, sınıfları ve teknik donanımları başta olmak üzere tüm imkanları mevcuttur. Burada geriye sadece insanın kendi çabası kalıyor. Yani değerli öğrencilerimiz, sizler eğer gereken çabayı gösterirseniz, alacağınız diploma sizi ayrıcalıklı hale getirir. Diplomanız Türkiye'deki bütün matematik bölümü öğrencisi diplomasıyla eşdeğerdir. Yalnız diploma tek başına yetmez. Ayrıcalıklı olarak iyi bir matematikçi olarak yetişmeniz gerekir. Eğer bu olursa diğer öğrencilerden bir farkınız olur, yoksa sıradan bir üniversite mezunu olursunuz. İyi bir matematikçi olmak için iyi bir eğitim, sağlıklı bir program yürütülmesi ve bu çerçevede 4 yıllık bir emek gerekiyor. 4 yıl boyunca beklenenden daha fazla emek gösterirseniz, hayat boyu bunun nimetlerinden faydalanırsınız. Sözlerime son verirken, başta bölüm başkanınız olmak üzere tüm hocalarınıza bu güzel etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Sizlere bir kez daha eğitim öğretim hayatınızda üstün başarılar diliyorum" dedi.



Açılış konuşmasından sonra Matematik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Karakaş bölümle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Üniversitenin matematik bölümünün kuruluş aşamalarıyla sunumuna başlayan Doç. Dr. Karakaş, "Öğrenci sayıları, anabilim dalları, eğitim öğretim faaliyetleri, öğrenci toplulukları, çalışma alanları ve istihdam" konularından bahsederek sunumunu sonlandırdı.



Yaklaşık bir saat süren etkinlik, üniversitenin tanıtım filminin izlenmesinin ardından yapılan ikramlar ve gezi programıyla sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA