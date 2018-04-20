Beü'de 'Güvenli ve İlkeli Duruş' Semineri

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Öğrenci Topluluğu tarafından 'Güvenli ve İlkeli Duruş' konulu seminer düzenlendi.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) konferans salonunda gerçekleşen seminer, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı seminer, İstanbul Şehir Üniversitesi Yönetim Psikolojisi Uzmanı ve Yazar İbrahim Zeyd Gerçik tarafından verildi.

Güvenli mevkide duruş ve hayatta doğru tercihler yapabilmenin arkasındaki psikolojiyi anlatan İbrahim Zeyd Gerçik, gerçek gücümüzün zayıflık yaşadığımız anda ortaya çıktığını belirtti. İnsanoğlunun doğduğu zaman güçsüz, yalnız ve çaresiz olduğunu vurgulayan Gerçik, "Doğduğumuzda beyaz bir kefen giydirirler, adı kundaktır. Ölünce beyaz bir kundak giydirirler, adı kefendir" ifadelerini kullandı.

İnsanın zayıflıklarını ve yetersizliklerini bilmenin önemine değinen Gerçik, "Değerini bilmediğimiz sağlımızı, mutluluğumuzu ve arkadaşlarımızı kaybederiz. Eğer sizleri yakan dertleriniz olmazsa, içinizdeki değerler ortaya çıkmaz ve başarıya ulaşamazsınız" dedi.

Bencilliğin insanı katılaştırdığına da değinen Gerçik, modern hayatın 'Tut, biriktir ve sende kalsın' dediğini, ama paylaşmayan insanın fedakarlığı öğrenemeyerek sevgiye ulaşamadığını söyledi. Gerçik, insanın kendisini olduğu gibi kabul etmesi gerektiğine değinerek, "Kendisini kabul etmeyen insan, başkası olmaya başlar. Kendini başkalarıyla karşılaştırdığında ise, kendini yetersiz görür. İnsan, güçlü yanlarını besleyerek zayıf yanlarını sevmeli" dedi. - BİTLİS